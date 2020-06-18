Германия

Бразилец останется в клубе до окончания сезона.

Бавария близка к продлению аренды полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, сообщает Sky Sports.

Мюнхенский клуб договорился о продлении бразильского хавбека до конца сезона, проведя переговоры с каталонцами. "Красные" уже завоевали чемпионский титул в Бундеслиге, но хотят, чтобы 28-летний игрок помог им в Лиге чемпионов, которая возобновляется в августе.

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Коутиньо перешел Баварию летом 2019-го на правах аренды из Барселоны. В текущем сезоне полузащитник провел 32 поединка в футболке "роттен", отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Коутиньо готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в Ливерпуль.