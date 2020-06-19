Представляем вашему вниманию видео лучших взятий ворот в исполнении новичка Челси.
Тимо Вернер, Getty Images
19 июня 2020, 10:55
Челси объявил о договоренности с Лейпцигом касательно перехода нападающего Тимо Вернера в свою команду в конце текущего сезона. "Синие" уже согласовали условия личного контракта с самим футболистом, поэтому немцу осталось лишь пройти медосмотр в стане "пенсионеров".
Пресс-служба Бундеслиги успела попрощаться с 24-летним форвардом, составив видео подборку из пяти его лучших голов в чемпионате Германии.
Ранее сообщалось, что руководство Лейпцига определило нападающего Монако Виссама Бен Йеддера в качестве главного претендента на место ушедшего в Челси Тимо Вернера.