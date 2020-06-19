Германия

Football.ua анонсирует матчи 33-го тура чемпионата Германии.

Несмотря на то, что до конца чемпионата осталось всего два тура, и имя чемпиона уже известно, в Бундеслиге еще достаточно остается вопросов, на которые нам предстоит узнать ответы. Байер и Гладбах продолжают бороться за вакантное место в зоне Лиги чемпионов, также три команды разыграют между собой шестую строчку и многое другое.

33-й тур:

Бавария — Фрайбург

Суббота, 20 июня, Альянс Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Формальный поединок для баварцев, которые в прошедшем туре оформили восьмое кряду чемпионство. Вполне вероятно, что Флик выпустит на поединок эксперементальный состав, что только на руку Фрайбургу. У "грифов" в сезоне все еще стоит конкретная задача — пробиться в зону Лиги Европы. Конечно, Фрайбург не фаворит в этой борьбе, но сейчас у команды Штрайха будет неплохой шанс удачно сыграть против Баварии, которая лишена мотивации.

Ориентировочный состав:

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Мюллер, Куизанс, Коман — Левандовски

Фрайбург: Шволов — Шмид, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Квон, Хаберер, Хефлер, Грифо — Вальдшмидт, Хелер

Не сыграют: Дэвис, Толиссо, Тиаго — Гульде

прогноз 1:1

Лейпциг — Боруссия Д

Суббота, 20 июня, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Читайте подробный анонс центрального поединка 33-го тура Бундеслиги в день матча.

Хоффенхайм — Унион

Суббота, 20 июня, ПреЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Важнейший поединок для Хоффенхайма, который может стать лидером в гонке за шестое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы в будущем сезоне. Кроме того, "деревенским" попался вполне удобный соперник. Унион, являясь далеко не самой грозной командой, так и вовсе приедет в гости к Хоффе, не имея никаких задач, так как берлинцы уже сумели обеспечить себе Бундеслигу на следующий розыгрыш. Вероятно, хозяева не должны испытать проблем против этого оппонента.

Ориентировочный состав:

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Гриллич, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Самассеку, Цубер — Сков, Даббур, Баумгартнер

Унион: Гикевич — Триммель, Фридрих, Хюбнер, Райхель — Премель, Андрих — Малли, Ингвартсен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграют: Белфодил — Польтер, Рийерсон

прогноз 2:0

Фортуна — Аугсбург

Суббота, 20 июня, Меркур ШпильАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Один из двух последних финалов для Фортуны в борьбе за выживание, где каждый потерянный балл может стать фатальным. У Аугсбурга таких проблем нет, поэтому Дюссельдорф будет куда-более заряжен на игру, к тому же Фортуна в прошедшем туре сумела несколько увеличить свои шансы, вырвав в концовке встречи ничью у Лейпцига. Вполне можно предположить, что хозяева будут фаворитами в матче.

Ориентировочный состав:

Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зутнер — Штегер, Бодзек, Бериша — Томми — Скрибски, Хеннингс

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Гувелеу, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Бази, Рихтер, Варгас — Нидерлехнер

Не сыграют: Бодзек, Финк — Йедвай

прогноз 1:0

Герта — Байер

Суббота, 20 июня, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Как команды со дна турнирной таблицы не могут допускать осечек, чтобы не вылететь, так и Байер должен набирать максимальный результат, чтобы закрепить за собой место в зоне Лиги чемпионов. Символично, что в прошлом сезоне именно после выезда к Герте Леверкузен пробился в еврокубки. Кроме того, у Герты довольно серьезные кадровые потери, чем вполне может воспользоваться команда Боша.

Ориентировочные составы:

Герта: Ярштайн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Груйич, Майер, Дарида — Лукебакио — Пьонтек, Ибишевич

Леверкузен: Градецки — Драгович, Бендер, Тапсоба, Синкгравен — Баумгартлингер, Арангуис — Диаби, Хаверц, Бейли — Фолланд

Не сыграют: Аскасибар, Дилросун, Калу, Крафт, Леки, Миттельштадт, Рекик, Вольф — Беллараби

прогноз 1:4

Майнц — Вердер

Суббота, 20 июня, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Битва за шесть очков. Майнц совершил настоящий подвиг, обыграв в прошлом туре на выезде Боруссию Д, значительно увеличив себе шансы на то, чтобы избежать даже плей-офф матчей за выживание. Тем не менее, задача еще не решена, а в соперниках на этот раз прямой конкурент — Вердер. Вероятно, если бременцы проиграют эту встречу, то лишь большая удача поможет им избежать зоны прямого вылета.

Ориентировочный состав:

Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Джаст, Ниахате, Брозински — Кунде, Латца — Эзтунали, Боэциус, Куайссон — Матета

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Августинссон — Эггештайн, Фогт, Клаассен — Биттенкур, Осако, Рашица

Не сыграют: Авоньи, Центнер — Шахин, Мовальд

прогноз 0:2

Шальке — Вольфсбург

Суббота, 20 июня, Фельтенс Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Сразу после рестарта Бундеслиги Шальке занимал шестую строчку и был главным претендентом на Лигу Европы. Сейчас же "синие" могут рассчитывать всего лишь на место в середине таблицы, выполняя роль неудобного оппонента для других. Теперь таким главным претендентом на еврокубки остается Вольфсбург, которому позарез необходимо набирать очки, чтобы не пропустить вперед конкурентов.

Ориентировочные составы:

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Очипка, Миранда — Калиджури, МакКенни, Шепф, Бужеллаб — Кутуджу, Раман

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Штеффен — Герхардт, Арнольд — Виктор, Шлагер, Брекало — Вегхорст

Не сыграют: Бургшталлер, Боздоган, Харит, Сане, Тодибо, Маскарель — Гилавоги, Мехмеди, Отавио

прогноз 1:2

Кельн — Айнтрахт

Суббота, 20 июня, Рейн Энерджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Поединок команд, которым от этого сезона уже ничего и не надо. Кельн сумел туром ранее обеспечить себе прописку в элите на следующий сезон, а Айнтрахт всю дистанцию провел крайне нестабильно, и как результат — место в середине турнирной таблицы. Таким образом, на кону стоит престиж команд, а также их желание финишировать как можно выше.

Ориентировочный состав:

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнов, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Дрекслер, Ут, Каинц — Кордова

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — да Коста, Кор, Роде, Костик — Гачинович — Сильва, Дост

Не сыграют: Риссе — Камада

прогноз 2:2

Падерборн — Боруссия М

Суббота, 20 июня, Бентелер Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Крайне важный поединок для "жеребцов", которые не могут себе позволить допустить осечку в поединке против команды, которая уже оформила себе вылет из Бундеслиги. Вероятно, даже если Гладбах сыграет вничью с Падерборном, шансы на попадание в зону Лиги чемпионов упадут к минимуму. Для "черно-синих", в свою очередь, это в очередной раз возможность доказать, что они неудобный соперник для грандов.

Ориентировочный состав:

Падерборн: Цингерле — Дрегер, Румпф, Хюнемейер , Коллинз — Хольтманн, Риттер, Гьясула, Антви-Аджей — Србены, Мишель

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Янчке, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Херрманн, Штиндль, Хофманн — Эмболо

Не сыграют: Штродиек, Василиадис — Эльведи, Тюрам, Плеа, Закария

прогноз 0:3

Таблица: