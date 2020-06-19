Несмотря на то, что до конца чемпионата осталось всего два тура, и имя чемпиона уже известно, в Бундеслиге еще достаточно остается вопросов, на которые нам предстоит узнать ответы. Байер и Гладбах продолжают бороться за вакантное место в зоне Лиги чемпионов, также три команды разыграют между собой шестую строчку и многое другое.

33-й тур:

16:30 Бавария Бавария -:- Фрайбург Фрайбург  
16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг -:- Боруссия Д Боруссия Д  
16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм -:- Унион Берлин Унион Берлин  
16:30 Фортуна Фортуна -:- Аугсбург Аугсбург  
16:30 Герта Герта -:- Байер Байер  
16:30 Майнц Майнц -:- Вердер Вердер  
16:30 Шальке Шальке -:- Вольфсбург Вольфсбург  
16:30 Кельн Кельн -:- Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт  
16:30 Падерборн Падерборн -:- Боруссия М Боруссия М

Бавария — Фрайбург
Суббота, 20 июня, Альянс Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Формальный поединок для баварцев, которые в прошедшем туре оформили восьмое кряду чемпионство. Вполне вероятно, что Флик выпустит на поединок эксперементальный состав, что только на руку Фрайбургу. У "грифов" в сезоне все еще стоит конкретная задача — пробиться в зону Лиги Европы. Конечно, Фрайбург не фаворит в этой борьбе, но сейчас у команды Штрайха будет неплохой шанс удачно сыграть против Баварии, которая лишена мотивации.

Ориентировочный состав:

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Мюллер, Куизанс, Коман — Левандовски

Фрайбург: Шволов — Шмид, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Квон, Хаберер, Хефлер, Грифо — Вальдшмидт, Хелер

Не сыграют: Дэвис, Толиссо, Тиаго — Гульде

footballпрогноз 1:1

Лейпциг — Боруссия Д
Суббота, 20 июня, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Читайте подробный анонс центрального поединка 33-го тура Бундеслиги в день матча.

Хоффенхайм — Унион
Суббота, 20 июня, ПреЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Важнейший поединок для Хоффенхайма, который может стать лидером в гонке за шестое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы в будущем сезоне. Кроме того, "деревенским" попался вполне удобный соперник. Унион, являясь далеко не самой грозной командой, так и вовсе приедет в гости к Хоффе, не имея никаких задач, так как берлинцы уже сумели обеспечить себе Бундеслигу на следующий розыгрыш. Вероятно, хозяева не должны испытать проблем против этого оппонента.

Ориентировочный состав:

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Гриллич, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Самассеку, Цубер — Сков, Даббур, Баумгартнер

Унион: Гикевич — Триммель, Фридрих, Хюбнер, Райхель — Премель, Андрих — Малли, Ингвартсен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграют: Белфодил — Польтер, Рийерсон

footballпрогноз 2:0

Фортуна — Аугсбург
Суббота, 20 июня, Меркур ШпильАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Один из двух последних финалов для Фортуны в борьбе за выживание, где каждый потерянный балл может стать фатальным. У Аугсбурга таких проблем нет, поэтому Дюссельдорф будет куда-более заряжен на игру, к тому же Фортуна в прошедшем туре сумела несколько увеличить свои шансы, вырвав в концовке встречи ничью у Лейпцига. Вполне можно предположить, что хозяева будут фаворитами в матче.

Ориентировочный состав:

Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зутнер — Штегер, Бодзек, Бериша — Томми — Скрибски, Хеннингс 

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Гувелеу, Удуохай, Макс — Хедира, Байер — Бази, Рихтер, Варгас — Нидерлехнер

Не сыграют: Бодзек, Финк — Йедвай

footballпрогноз 1:0

Герта — Байер
Суббота, 20 июня, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Как команды со дна турнирной таблицы не могут допускать осечек, чтобы не вылететь, так и Байер должен набирать максимальный результат, чтобы закрепить за собой место в зоне Лиги чемпионов. Символично, что в прошлом сезоне именно после выезда к Герте Леверкузен пробился в еврокубки. Кроме того, у Герты довольно серьезные кадровые потери, чем вполне может воспользоваться команда Боша.

Ориентировочные составы:

Герта: Ярштайн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Груйич, Майер, Дарида — Лукебакио — Пьонтек, Ибишевич

Леверкузен: Градецки — Драгович, Бендер, Тапсоба, Синкгравен — Баумгартлингер, Арангуис — Диаби, Хаверц, Бейли — Фолланд

Не сыграют: Аскасибар, Дилросун, Калу, Крафт, Леки, Миттельштадт, Рекик, Вольф — Беллараби

footballпрогноз 1:4

Майнц — Вердер
Суббота, 20 июня, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Битва за шесть очков. Майнц совершил настоящий подвиг, обыграв в прошлом туре на выезде Боруссию Д, значительно увеличив себе шансы на то, чтобы избежать даже плей-офф матчей за выживание. Тем не менее, задача еще не решена, а в соперниках на этот раз прямой конкурент — Вердер. Вероятно, если бременцы проиграют эту встречу, то лишь большая удача поможет им избежать зоны прямого вылета.

Ориентировочный состав:

Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Джаст, Ниахате, Брозински — Кунде, Латца — Эзтунали, Боэциус, Куайссон — Матета

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Августинссон — Эггештайн, Фогт, Клаассен — Биттенкур, Осако, Рашица

Не сыграют: Авоньи, Центнер — Шахин, Мовальд

footballпрогноз 0:2

Шальке — Вольфсбург
Суббота, 20 июня, Фельтенс Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Сразу после рестарта Бундеслиги Шальке занимал шестую строчку и был главным претендентом на Лигу Европы. Сейчас же "синие" могут рассчитывать всего лишь на место в середине таблицы, выполняя роль неудобного оппонента для других. Теперь таким главным претендентом на еврокубки остается Вольфсбург, которому позарез необходимо набирать очки, чтобы не пропустить вперед конкурентов. 

Ориентировочные составы: 

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Очипка, Миранда — Калиджури, МакКенни, Шепф, Бужеллаб — Кутуджу, Раман

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Штеффен — Герхардт, Арнольд — Виктор, Шлагер, Брекало — Вегхорст

Не сыграют: Бургшталлер, Боздоган, Харит, Сане, Тодибо, Маскарель — Гилавоги, Мехмеди, Отавио

footballпрогноз 1:2

Кельн — Айнтрахт
Суббота, 20 июня, Рейн Энерджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Поединок команд, которым от этого сезона уже ничего и не надо. Кельн сумел туром ранее обеспечить себе прописку в элите на следующий сезон, а Айнтрахт всю дистанцию провел крайне нестабильно, и как результат — место в середине турнирной таблицы. Таким образом, на кону стоит престиж команд, а также их желание финишировать как можно выше.

Ориентировочный состав:

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнов, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Дрекслер, Ут, Каинц — Кордова

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — да Коста, Кор, Роде, Костик — Гачинович — Сильва, Дост

Не сыграют: Риссе — Камада

footballпрогноз 2:2

Падерборн — Боруссия М
Суббота, 20 июня, Бентелер Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Крайне важный поединок для "жеребцов", которые не могут себе позволить допустить осечку в поединке против команды, которая уже оформила себе вылет из Бундеслиги. Вероятно, даже если Гладбах сыграет вничью с Падерборном, шансы на попадание в зону Лиги чемпионов упадут к минимуму. Для "черно-синих", в свою очередь, это в очередной раз возможность доказать, что они неудобный соперник для грандов.

Ориентировочный состав:

Падерборн: Цингерле — Дрегер, Румпф, Хюнемейер , Коллинз — Хольтманн, Риттер, Гьясула, Антви-Аджей — Србены, Мишель

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Янчке, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Херрманн, Штиндль, Хофманн — Эмболо

Не сыграют: Штродиек, Василиадис — Эльведи, Тюрам, Плеа, Закария

footballпрогноз 0:3

Таблица:

1 Бавария Бавария 32 76
2 Боруссия Д Боруссия Д 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Байер 32 60
5 Боруссия М Боруссия М 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц Майнц 32 34
16 Фортуна Фортуна 32 29
17 Вердер Вердер 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20