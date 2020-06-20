Германия

Наставник Баварии высказался о следующем поединке против Фрайбурга.

Бавария, которая уже обеспечила себе досрочную победу в чемпионате Германии, в рамках 33-го тура немецкого первенства встретится с Фрайбургом. Главный тренер мюнхенского гранда Ханси Флик поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Очень важно сохранить ритм. После матча против Фрайбурга у нас будет целая неделя. К оставшимся двум матчам чемпионата мы подойдем с той же концентрацией, с какой и к предыдущим играм. Мы хотим добиться успеха в обоих поединках".

"Менталитет команды основан на том, что мы хотим побеждать в каждом матче. Фрайбург играет с большой страстью, у них великолепный менталитет. Я в предвкушении матча", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

Напомним, матч Бавария — Фрайбург состоится сегодня, 20 июня. Начало поединка — в 16:30 по киевскому времени.