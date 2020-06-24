Германия

Тюркгючу Мюнхен сделал большой шаг развитии.

Тюркгючю Мюнхен, команда, выступающая в Региональной лиге Баварии, сумела досрочно занять первое место в чемпионате, поднявшись в третий немецкий дивизион впервые в истории.

Примечательно, что клуб появился в 1975 году, будучи основанным турецкими иммигрантами. В 2016 году команда получила значительную часть инвестиций от нынешнего руководителя Хасана Киврана.

К слову, команде все еще предстоит решить проблему со стадионом, который будет допущен к проведению матчей лиги.

Ранее на Football.ua был опубликован материал про "турецкую" мюнхенскую команду.