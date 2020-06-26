Германия

Однако наставник Баварии хочет, чтобы хавбек остался в клубе.

Главный тренер Баварии Ханси Флик рассказал о состоянии дел с контрактом полузащитника Тиаго Алькантары. Договор с испанцем истекает следующим летом, а слухи уже связывают его с Ливерпулем.

"Новостей по контракту Тиаго нет. Мы постоянно разговариваем, почти каждый день, но новостей нет", — цитирует Флика Goal.

Не все считают, что испанец нужен мюнхенцам, но Флик с такими мнениями решительно не согласен.

"Я вижу его каждый день на тренировках и в играх. Всегда есть так называемые "эксперты" с их мнениями. Но когда ты видишь Тиаго в игре и на тренировке, ты видишь, как невероятно он владеет мячом. Но теперь он еще и показал, как может работать без мяча. Я считаю, двух мнений об уровне Тиаго быть не может".

"Он дает команде кое-что дополнительное. Это исключительный игрок. Я считаю так и не иначе".

В нынешнем сезоне Алькантара сыграл в 24 матчах Бундеслиги, отметившись тремя голами. Сейчас он восстанавливается после операции – у него была травма паха.