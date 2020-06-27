Германия

Тренер мюнхенцев поделился ожиданиями от следующего матча команды.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик рассказал о настрое на матч с Вольфсбургом в заключительном туре Бундеслиги.

"Сейчас важно не сбавлять обороты. Тяжело поддерживать высокий уровень мотивации в такой ситуации, но мы должны полностью оставаться в игре и поддерживать ритм до финала Кубка", – приводит слова Флика официальный сайт клуба.

Матч Вольфсбург – Бавария в 34-м туре Бундеслиги состоится в субботу, 27 июня, и начнется в 16:30 по киевскому времени.