Германия

"Шмели" попрощались с марокканским защитником.

Защитник Ашраф Хакими покинул дортмундскую Боруссию и в ближайшее время перейдет в новый клуб.

Арендное соглашение "шмелей" с мадридским Реалом по марокканцу подошло к концу, а договориться о его продлении клубу не удалось.

"Благодарим Ашрафа Хакими за проведенное в Дортмунде время и желаем ему всего хорошего в его будущей карьере", – говорится в прощальном послании клуба.

"Подходит к завершению прекрасный период в моей жизни. После двух лет я готов покинуть клуб, который принес мне столько радости. Теперь понимаю, что решение присоединиться к Боруссии было правильным. Хочу поблагодарить одноклубников, тренеров и персонал за любовь и оказанное доверие", – прокомментировал расставание 21-летний игрок.

Хакими присоединился к Боруссии Д летом 2018-го на правах аренды. В завершившемся сезоне защитник провел 45 поединков в футболке "шмелей", отличившись девятью голами и десятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Хакими прибыл в Милан для завершения перехода в Интер.