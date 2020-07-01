Германия

Француз прокомментировал переход в мюнхенский клуб.

Защитник Ньянзу Куасси рассказал о решении присоединиться к Баварии на правах свободного агента.

Французский центрбек покинул ПСЖ и подписал четырехлетний контракт с "красными".

"Я рад возможности выступать в Баварии. Это большой клуб с богатой традицией. Надеюсь, я смогу сделать себе имя здесь и проведу много матчей. Для этого буду усердно работать", – приводит слова 18-летнего игрока официальный твиттер клуба.

"Очень рады, что смогли подписать Ньянзу Куасси. По нашему мнению, он является одним из самых больших талантов в Европе", – прокомментировал сделку спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

В завершившемся сезоне защитник провел 15 поединков в футболке ПСЖ, отличившись тремя голами и тремя ассистами.