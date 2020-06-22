Германия

Игрок продолжит защищать цвета французов.

Руководство и тренерский штаб Баварии рассчитывают на защитника команды Лукаса Эрнандеса в следующем сезоне, утверждает Bild.

По данным источника, немцы осведомлены об интересе к игроку со стороны ПСЖ, но не станут отпускать его в ближайшее трансферное окно.

Эрнандес перешел в Баварию летом 2019 года из Атлетико за 80 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 21 поединок в футболке "красных".

Ранее сообщалось, что мюнхенцы заинтересованы в услугах защитника Аякса Сержиньо Деста.