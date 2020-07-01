Германия

Компания Puma изготовила новую экипировку для немецкого клуба.

Боруссия Дортмунд представила новую домашнюю форму на следующий сезон, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Новая экипировка "шмелей" от компании Puma выполнена в традиционных для клуба желтом и черном цветах. Характерной особенностью формы стал узор в виде черных молний.

Также немецкий клуб сменил титульного спонсора, которым стала компания 1&1, занимающаяся веб-хостингом.



В завершившемся сезоне Бундеслиги Боруссия Д финишировала на второй строчке, оказавшись позади Баварии на 13 очков.