Германия

Михаэль Цорк продолжит свою работу в стане "шмелей".

Боруссия Дортмунд объявила о продолжении сотрудничества с Михаэлем Цорком, который занимает пост спортивного директора клуба. 57-летний функционер продлил со "шмелями" контракт до 2022 года. Его прошлое соглашение было рассчитано до 2021 года.

Михаэль Цорк начал работать в системе дортмундской Боруссии сразу после завершения карьеры футболиста в 1998 году. Сперва он входил в тренерский штаб "шмелей", а позже был назначен на должность спортивного директора.

Боруссия с Цорком в качестве спортивного директора трижды побеждала в Бундеслиге, дважды поднимала над головой Кубок Германии и три раза выигрывала Суперкубок Германии. Помимо этого, "шмели" выходили в финал Кубка УЕФА-2002 и Лиги чемпионов-2013.