Германия

Вингер прокомментировал переход в мюнхенский клуб.

Полузащитник Лерой Сане рассказал о своих целях в Баварии после перехода из Манчестер Сити.

Мюнхенский клуб объявил о приобретении вингера, заключив с ним контракт до 2025 года.

"Бавария – очень большой клуб, который ставит перед собой большие цели, эти цели подходят и мне. Я в предвкушении нового вызова и жду не дождусь начала тренировок вместе с командой.

С Ханси Фликом я знаком еще со сборной U21, у нас очень хорошие отношения. Я хочу выиграть с Баварией как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов", – рассказал Сане в интервью официальному сайту клуба.

Сумма трансфера немецкого вингера, по информации СМИ, составила около 49 миллионов евро.