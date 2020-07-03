Вингер прокомментировал переход в мюнхенский клуб.
Лерой Сане, FC Bayern
03 июля 2020, 11:07
Полузащитник Лерой Сане рассказал о своих целях в Баварии после перехода из Манчестер Сити.
Мюнхенский клуб объявил о приобретении вингера, заключив с ним контракт до 2025 года.
"Бавария – очень большой клуб, который ставит перед собой большие цели, эти цели подходят и мне. Я в предвкушении нового вызова и жду не дождусь начала тренировок вместе с командой.
С Ханси Фликом я знаком еще со сборной U21, у нас очень хорошие отношения. Я хочу выиграть с Баварией как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов", – рассказал Сане в интервью официальному сайту клуба.
Сумма трансфера немецкого вингера, по информации СМИ, составила около 49 миллионов евро.