Германия

Генеральный директор мюнхенцев исключил возможность перехода полузащитника Байера.

Хавбек Байера Кай Хаверц этим летом не окажется в Мюнхене – Бавария не может позволить себе трансфер такого калибра, заявил генеральный директор "красных" Карл-Хайнц Румменигге.

"Я совершенно точно говорю: трансфер Хаверца в этом году невозможен по финансовым причинам", — приводит цитату из своего интервью с функционером журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

"Я попросил у Руди Феллера (спортивного директора Байера – прим.), чтобы Кай остался в Леверкузене еще на год".

Однако не исключено, что после непопадания Байера в Лигу чемпионов молодой хавбек все же будет продан. Интерес к нему приписывают Челси.

В завершившемся сезоне 21-летний Хаверц забил 16 голов и сделал 9 ассистов в 42 матчах за "фармацевтов" во всех турнирах.

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Бавария уже осуществила большой трансфер этим летом, подписав вингера Манчестер Сити и национальной сборной Германии Лероя Сане.