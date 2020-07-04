Германия

Судьба хорватского полузащитника остается неизвестной.

Генеральный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с трансферами в стане чемпиона Германии.

"Мы еще ничего не решили в отношении Перишича, но я хотел бы подчеркнуть, что Баварии тоже придется столкнуться с некоторыми финансовыми проблемами.

Алькантара? Мы удовлетворили все его экономические запросы, но, похоже, он хочет другого опыта. Мы не хотим потерять его бесплатно", — приводит слова Румменигге Football Italia.

Напомним, ранее Бавария планировала вернуть Перишича в Интер.