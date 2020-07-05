Германия

Хавбек поделился мнением о победе мюнхенского клуба в Кубке.

Полузащитник Баварии Серж Гнабри прокомментировал победу над Байером в финале Кубка Германии.

Немецкий вингер отличился одним голом и помог "красным" победить со счетом 4:2.

"Мы невероятно счастливы, что смогли взять дубль. В первом тайме мы полностью контролировали игру, мы могли забить еще больше. После перерыва мы уже играли не так, как до этого. Леверкузен смог создать несколько контратак, мы должны были лучше держать игру под контролем.

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В конце концов, мы уверенно взяли Кубок и это самое главное. Конечно, мы бы очень хотели отпраздновать вместе с болельщиками. Я думаю, это был небольшой символ того, что мы о них думаем и что мы очень благодарны за то, что они нас всегда поддерживали", – приводит слова Гнабри официальный сайт клуба.