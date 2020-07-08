Германия

Немецкий хавбек летом может сменить клубную прописку.

Полузащитник Кай Хаверц в летнее трансферное окно может покинуть Байер и перебраться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, 21-летний немец встретился с руководством "фармацевтов" после финала Кубка Германии, чтобы обсудить свое будущее.

Источник утверждает, что Хаверц попросил свой нынешний клуб отпустить его в предстоящее межсезонье в лондонский Челси, который готов выложить за перспективного игрока 70 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Кай Хаверц провел в футболке Байера 43 поединка, в которых он забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.