Италия

Это касается только билетов, приобретенных по официальным каналам именно на этот поединок.

С четверга, 26 марта, Ювентус начнет выплату компенсации за билеты, приобретенные на проходившее без зрителей Дерби д'Италия против Интера — сообщил официальный сайт лидера Серии А.

Полностью и без предоставления дополнительных подтверждений будут компенсированы билеты, приобретенные на данный конкретный матч Ювентус — Интер 8 марта (2:0) на официальных специализированных сайтах.

А вот тем, кто приобретал различные пакеты сразу на несколько матчей, не повезло — для них компенсация не предусмотрена.

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