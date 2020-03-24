Это касается только билетов, приобретенных по официальным каналам именно на этот поединок.
Фото ФК Ювентус
24 марта 2020, 20:10
С четверга, 26 марта, Ювентус начнет выплату компенсации за билеты, приобретенные на проходившее без зрителей Дерби д'Италия против Интера — сообщил официальный сайт лидера Серии А.
Полностью и без предоставления дополнительных подтверждений будут компенсированы билеты, приобретенные на данный конкретный матч Ювентус — Интер 8 марта (2:0) на официальных специализированных сайтах.
А вот тем, кто приобретал различные пакеты сразу на несколько матчей, не повезло — для них компенсация не предусмотрена.
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