Другое

Причина резкого падения цен на футболистов — пандемия коронавируса.

Специализированный портал Transfermarkt принял решение снизить стоимости всех футболистов из-за пандемии коронавируса, которая серьезно повлияла на финансовое положение многих европейских клубов.

Ввиду отсутствия стабильных доходов от телетрансляций и продажи билетов, Transfermarkt принял решение уменьшить цену на игроков на 20%. Исключением стали игроки 1998 года и моложе, стоимость которых снизилась на 10%. В общей сложности же рыночная стоимость во всем мире упала на 9,22 миллиарда евро.

"Цены на биржевых рынках рухнули, многим клубам грозит неплатежеспособность, а планы по трансферам застопорились из-за множества неопределенностей в большинстве клубов".

"В настоящее время вряд ли можно предположить, что трансферные цены будут продолжать расти в обозримом будущем, как это происходило в последние годы".

"Вероятно, будут и далее исключения и отдельные трансферы за очень большие суммы, но, на наш взгляд, реакция на сложившуюся ситуацию все же необходима", — заявил основатель компании Transfermarkt Маттиас Зайдел.

Вашему вниманию стоимость ТОП-10 дорогих футболистов после массового обновления:

Напомним, ранее стала известна стоимость самых дорогих футболистов УПЛ после снижения цен. Например, Виктор Цыганков подешевел на 4 миллиона евро из-за коронавируса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.