Германия

"Быки" подписали немецкого защитника с правом выкупа.

Защитник Монако Беньямин Хенрихс перешел в Лейпциг, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Немецкий фулбек присоединился к "быкам" на правах аренды до конца сезона-2020/21. Соглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа.

Хенрихс перешел в Монако летом 2018-го из Байера за 20 млн евро. В завершившемся сезоне 23-летний защитник провел 15 поединков в футболке монегасков.

Ранее сообщалось, что Лейпциг объявил о подписании нападающего Зальцбурга Хвана.