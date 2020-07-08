"Быки" подписали немецкого защитника с правом выкупа.
Беньямин Хенрихс (справа), dierotenbullen.com
08 июля 2020, 20:48
Защитник Монако Беньямин Хенрихс перешел в Лейпциг, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Немецкий фулбек присоединился к "быкам" на правах аренды до конца сезона-2020/21. Соглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа.
Хенрихс перешел в Монако летом 2018-го из Байера за 20 млн евро. В завершившемся сезоне 23-летний защитник провел 15 поединков в футболке монегасков.
Ранее сообщалось, что Лейпциг объявил о подписании нападающего Зальцбурга Хвана.