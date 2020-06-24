Хавбек подписал новый контракт до 2023 года.
Кевин Кампль, dierotenbullen.com
24 июня 2020, 12:56
Полузащитник Кевин Кампль продлил соглашение с Лейпцигом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Словенский хавбек поставил подпись под трехлетним контрактом с "быками", который рассчитан до июня 2023 года.
"Я очень рад продлению контракта. Мы с семьей чувствуем себя комфортно здесь, Лейпциг стал для нас вторым домом", – прокомментировал сделку 29-летний игрок.
Кампль перешел в Лейпциг летом 2017-го из Байера за 20 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 12 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Лейпциг близок к подписанию защитника Монако Беньямина Хенрихса.