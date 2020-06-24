Германия

Хавбек подписал новый контракт до 2023 года.

Полузащитник Кевин Кампль продлил соглашение с Лейпцигом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Словенский хавбек поставил подпись под трехлетним контрактом с "быками", который рассчитан до июня 2023 года.

"Я очень рад продлению контракта. Мы с семьей чувствуем себя комфортно здесь, Лейпциг стал для нас вторым домом", – прокомментировал сделку 29-летний игрок.

Кампль перешел в Лейпциг летом 2017-го из Байера за 20 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 12 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Лейпциг близок к подписанию защитника Монако Беньямина Хенрихса.