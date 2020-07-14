Австрийский защитник пользуется спросом у грандов европейского футбола.
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14 июля 2020, 23:43
Пари Сен-Жермен и Барселона хотят подписать Давида Алабу бесплатно летом 2021-го года, сообщает Sky.
Контракт защитника с Баварией подойдет к концу, но мюнхенцы хотят продлить соглашение, чтобы заработать на трансфере игрока.
Алаба в этом сезоне провел 38 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что австриец остается главной трансферной целью Манчестер Сити.