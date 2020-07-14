Германия

Австрийский защитник пользуется спросом у грандов европейского футбола.

Пари Сен-Жермен и Барселона хотят подписать Давида Алабу бесплатно летом 2021-го года, сообщает Sky.

Контракт защитника с Баварией подойдет к концу, но мюнхенцы хотят продлить соглашение, чтобы заработать на трансфере игрока.

Алаба в этом сезоне провел 38 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что австриец остается главной трансферной целью Манчестер Сити.