Германия

"Шмели" хотят подписать хавбека Вердера.

Полузащитник Вердера Милот Рашица попал в сферу интересов дортмундской Боруссии, сообщает The Telegraph.

Боруссия Д хочет подписать косоварского вингера и готова начать переговоры с Вердером. "Шмели" рассматривают 24-летнего игрока в качестве потенциальной замены Джейдону Санчо, который может перейти в Манчестер Юнайтед.

В подписании Рашицы также заинтересованы Герта и Лейпциг.

В завершившемся сезоне полузащитник провел 34 поединка в футболке "музыкантов", забив 11 голов и совершив 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д объявила о подписании полузащитника Джуда Беллингэма.