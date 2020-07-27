Германия

Хоофенхайм объявил имя нового главного тренера.

Хоффенхайм по итогам минувшего сезона финишировал на шестом месте в Бундеслиге, а после 30-го тура клуб расстался с главным тренером Альфредом Шредером.

Официальный твиттер "деревенских" сообщил, что новым главным тренером команды станет 38-летний специалист Себастьян Хенесс.

Хенесс — племянник бывшего президента Баварии Ули Хенесса. Он заключит контракт на три сезона.

Ранее Хенесс работал в дубле Баварии, которую он возглавил прошлым летом. Итог его руководства — победа в третьей Бундеслиге.