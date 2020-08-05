"Красные" не рассчитывают на немецкого защитника.
Жером Боатенг, Getty Images
05 августа 2020, 14:38
Бавария намерена расстаться с защитником Жеромом Боатенгом в летнее межсезонье, сообщает Sport Bild.
Немецкий центрбек не входит в планы руководства клуба, и они готовы продать его. Футболист хотел бы продолжить сотрудничество с "роттен", однако клуб не планирует предлагать ему новый контракт.
Действующий договор Боатенга с Баварией рассчитан до июня 2021 года.
В этом сезоне 31-летний игрок провел 34 поединка в футболке "красных", отличившись двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что защитник Баварии Давид Алаба хочет перейти в Барселону.