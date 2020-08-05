Германия

"Красные" не рассчитывают на немецкого защитника.

Бавария намерена расстаться с защитником Жеромом Боатенгом в летнее межсезонье, сообщает Sport Bild.

Немецкий центрбек не входит в планы руководства клуба, и они готовы продать его. Футболист хотел бы продолжить сотрудничество с "роттен", однако клуб не планирует предлагать ему новый контракт.

Действующий договор Боатенга с Баварией рассчитан до июня 2021 года.

В этом сезоне 31-летний игрок провел 34 поединка в футболке "красных", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Баварии Давид Алаба хочет перейти в Барселону.