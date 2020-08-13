Германия

"Жеребцы" договорились об аренде австрийского вингера.

Полузащитник Интера Валентино Лазаро может в ближайшее время стать игроком гладбахской Боруссии, сообщает телеканал Sky Sport Italia.

"Жеребцы" согласовали детали трансфера австрийского вингера и должны подписать его в ближайшее время. К немецкому клубу 24-летний игрок присоединится на правах аренды с опцией выкупа.

Лазаро перешел в Интер прошлым летом из Герты за 22,4 млн евро, но не смог закрепиться в составе миланского клуба. Во второй половине минувшего сезона полузащитник выступал на правах аренды в Ньюкасле, где провел 15 матчей и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что Боруссия М объявила о подписании полузащитника Лейпцига Ханнеса Вольфа.