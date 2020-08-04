Германия

Юный форвард будет готовиться к сезону с основой "шмелей".

Боруссия Дортмунд внесла нападающего Юссуфу Мукоко в заявку на сезон-2020/21, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Юный форвард получил футболку с номером 18 и будет готовиться к новому сезону с основной командой. В первой команде "шмелей" игрок сможет дебютировать в ноябре этого года, когда ему исполнится 16 лет.

Мукоко стал настоящей сенсацией на юношеском уровне, забив 86 голов в 128 матчах за команды Борусcии U-17 и U-19.

Ранее сообщалось, что Мукоко побил рекорд Бундеслиги U-19 в 15 лет.