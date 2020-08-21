Английский вингер не последует примеру Усмана Дембеле.
Джейдон Санчо, фото getty images
21 августа 2020, 13:02
Джейдон Санчо не собирается давить на руководство Боруссии Д относительно перехода в Манчестер Юнайтед, сообщает Telegraph.
Вингер рассказал партнерам, что останется еще на сезон, так как клубы не могут договориться о сумме трансфера.
В завершившемся сезоне в Бундеслиге Джейдон отыграл 32 игры, отметившись 17 голами и 16 результативными передачами.
Напомним, ранее руководство Боруссии Д заявило, что не отпустит англичанина в это трансферное окно.