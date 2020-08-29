Германия

Леверкузенцы близки к подписанию нападающего.

Байер завершает трансфер нападающего Ромы Патрика Шика, передает Football Italia со ссылкой на Sport1.

Источник утверждает, что сумма трансфера составит 22 миллиона евро, включая все бонусные выплаты.

В минувшем сезоне Шик выступал на правах аренды в Лейпциге, где провел 28 матчей и забил 10 голов.

Напомним, что леверкузенцы рассматривают чешского нападающего в качестве замены для Хаверца, который близок к уходу в Челси.