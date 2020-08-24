Германия

Неназванный футболист немецкой команды заразился COVID-19.

Один из игроков Шальке, чье имя не разглашается, заразился коронавирусом, сообщает Kicker.

По информации источника, клуб находился на сборах в Австрии. Ввиду обстоятельств, товарищеская встреча против Вюрцбург Киккерс не состоится.

Отметим, что на сбор прибыло 28 футболистов, и лишь у одного был выявлен коронавирус. Руководство немецкой команды уже связалось с австрийскими властями.

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