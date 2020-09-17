Германия

Football.ua демонстрирует комплекты немецких коллективов на будущий сезон.

Бундеслига сезона-2020/21 вскоре даст свой старт, и команды, пережив тяжелый и необычный прошлый сезон, с новыми силами ринутся достигать своих поставленных задач в грядущем розыгрыше. Кто стремится наконец отобрать корону у Баварии, а кому за счастье будет сохранить прописку в элитном дивизионе.

Но есть еще одно соревнование, в котором клубы стараются преуспеть из года в год, а именно — у кого же будет самая красивая форма на предстоящий сезон. Как и в других чемпионатах, Бундеслига регулярно радует креативными и необычными комплектами, и, конечно, не обошлось без интересных форм и перед грядущей кампанией.

Вашему вниманию все домашние, выездные и, иногда, третьи комплекты форм 18 клубов немецкой Бундеслиги.

Вердер

Бременцы, которые лишь на самом финише сезона обеспечили себе сохранения места в элите, со спокойной душой в межсезонье выбрали себе форму на их очередной, но вымученный сезон в Бундеслиге.

Комплект не стал поддаваться значительным экспериментам — традиционные бело-зеленые цвета. Особое вниманию привлекают многочисленные ромбы на домашнем комплекте.

Герта

Домашний комплект берлинцев — это всегда довольно просто и со вкусом. Из года в год Герта выступает в сине-белых цветах и, чаще всего, в горизонтальную полосу. А вот выездная форма у берлинцев всегда интересна. В этот раз клуб порадовал очень необычным сочетанием черного и синего. Третья форма, отметим, полностью красная.

Лейпциг

Белый верх и красный низ — стабильная традиция домашней формы Лейпцига, но в этот раз Nike добавил и свежий элемент — многочисленные тонкие полосы по бокам футболки.

Выездной комплект выполнен в сочетании оранжевого и темно-синего. Интересно, но похожая форма у "быков" уже была несколько сезонов назад.

Вольфсбург

"Волки" не стали заморачиваться и сделали форму, которая ну очень напоминает комплект прошлого сезона. Приятный салатовый цвет для домашних встреч и уже стабильный темно-зеленый комплект для выездных — в таких формах будет красоваться Вольфсбург в будущем сезоне.

Майнц

Никто не сомневался, что "карнавальники" и в грядущем сезоне будут играть с "красно-белой" расцветкой. Но в этот раз форма Майнца обрела интересное дизайнерское решение — многочисленные треугольные фигуры на плечах.

Штутгарт

А вот "швабы" могут претендовать на звание команды с самой стабильной футбольной формой. Вспомните сезон, когда бы у Штутгарта не было традиционного белого комплекта с красной полосой по центру, а также черной формы, которая играла бы роль выездной или третьей.

Другое дело, что выездной комплект выполнен в очень экспериментальном дизайне.

Кельн

"Козлы" также не заморачиваются с гениальными и креативными ходами, а каждый сезон играют в родных "красно-белых" цветах. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Присмотритесь к выездной футболке, где на уровне груди изображено очертание самого города Кельна.

Очень своеобразна и третья форма в желто-красно-зеленых цветах. Согласитесь, интересно увидеть этот комплект на поле.

Шальке

Синяя домашняя форма и белый верх-синий низ для выездной — стабильные комплекты для "кобальтовых" за последние сезоны. Особое внимание вызывает третья форма Шальке и дизайн выездной белой футболки.

Бавария

Довольно давно мы не видели настолько простой домашней формы у мюнхенцев. Стандартный красный комплект с еще более стандартными полосами от Adidas.

На выезде форма баварцев будет иметь несколько более интересный вид — полностью белый комплект разбавлен оранжево-розовым цветом на логотипах.

Боруссия Д

"Шмели" умудряются создавать очень креативные формы, используя при этом всего три цвета и их оттенки — черный, белый и желтый. Субъективно, комплекты Боруссии в грядущем сезоне — одни из самых красивых среди команд топ-чемпионатов.

Особое внимание стоит обратить на третью форму "шмелей" и на тот узор, который расположен внизу футболки.

Байер

Леверкузенцы не стали придумывать какой-то оригинальный дизайн, избрав формой черный комплект с красными вставками и интересное сочетание красного и оранжевого.

Боруссия М

"Жеребцы" всегда были клубом, который способен удивить нестандартным решением. Оглядываясь на предыдущие формы Боруссии, можно сказать, что в этот раз решили поскромничать — всего лишь ромбообразные вставки на черном и белом фоне.

Тем не менее, выглядит отлично, а Боруссия продолжает радовать красивыми формами.

Айнтрахт

В последние года "орлы" также стали командой, которая старается выделиться с помощью своей экипировки. Традиционные красно-черные цвета разбавлены вертикальными черными полосами и узором на домашней футболке. Выезд — элегантная белая форма с выраженным черным воротником. Просто и со вкусом.

Аугсбург

"Фуггеры" получили комплект в своих привычных цветах — красном, белом и зеленом. Но внимание стоит обратить на другое. Несмотря на однообразную цветовую гамму, каждый комплект выполнен в уникальном дизайне.

Унион Берлин

Унион только и думает над тем, как сохранить прописку в элите, с формой они заморачиваться не стали. Домашний комплект выглядит стандартно, а вот над выездным все-таки постарались — диагональные остроконечные линии выглядят отлично.

Арминия

Новичок Бундеслиги Арминия презентовала черно-бело-синие комплекты форм с широкими двухцветными полосами на футболке. Простая и интересная форма. Посмотрим, как новоприбывший коллектив будет в ней выступать.

Фрайбург

"Грифы" всегда выступают в довольно обычной, но привлекательной форме. Домашний комплект — "шахматная" серо-черная форма, выезд представлен красно-белой расцветкой, а третий комплект — нестандартная желтая с красными вставками.

Хоффенхайм

"Деревенские" не отходят от своих традиций, создавая домашний комплект в синих цветах разного оттенка. В будущем сезоне форма будет разбавлена голубыми вставками.

Антон Рыбаков, Football.ua