Германия

Football.ua выделяет главные интриги нового сезона в Бундеслиге.

Новый сезон немецкой Бундеслиги уже на старте, а значит нас ждут вопросы, ответы на которые мы будем получать по ходу чемпионата. Прошедшая кампания была очень необычной и, большую часть дистанции, очень интригующей. В итоге, Бавария сокрушила всех, но смогут ли подопечные Флика повторить успех в новом сезоне? Или же конкуренты навяжут еще более серьезную борьбу мюнхенцам. Бундеслига сезона-2020/21 обещает быть жаркой.

1. Не постигнет ли Флика синдром "второго сезона"?

Ханс-Дитер Флик, который еще год назад был всего лишь ассистентом Нико Ковача, не имея серьезного опыта в качестве главного тренера, просто идеально воспользовался предоставленным шансом, оформив для Баварии требл, уже вписав свое имя золотыми буквами в историю клуба. Теперь же Флику предстоит доказать, что он стал в когорту топ-тренеров не случайно.

Не стоит забывать, что тот же Ковач в свой дебютный сезон на Альянс Арене завоевал чемпионство и Кубок, но его второй сезон был омрачен неуверенными результатами и проблемами внутри команды. Как результат, хорват покинул Мюнхен уже после 10-го тура.

Конечно, положение Флика выглядит куда-более увереннее, да и футболисты не раз акцентировали внимание на том, что при новом наставнике атмосфера в команде намного лучше. Тем не менее, продолжит ли Бавария крушить своих оппонентов и дальше, или же "красные" столкнуться с проблемами, создав интригу в чемпионате, пожалуй, один из главных вопросов сезона, если не главный.

2. Готова ли Боруссия Д к чемпионству?

Почему же этот вопрос так актуален? Для этого стоит понаблюдать, как развивались "шмели" последние два сезона. Люсьен Фавр пришел на тренерский пост Боруссии в 2018 году, довольно удачно показав себя в первом сезоне. В летнее трансферное окно прошлого года в Дортмунде началась настоящая перестройка.

Команду пополнили многие топ-футболисты, такие как Брандт, Азар, Хуммельс. Зимой пришел Холанд и Джан. Собрав под своими знаменами отличный исполнителей, Боруссия долгое время была среди фаворитов на борьбу за серебряную салатницу. Вероятно, именно сыгранности не хватило команде, чтобы пройти всю дистанцию так, как это сделала Бавария.

Сейчас же Боруссия готова. Пришедшие футболисты имеют год опыта совместной игры, клубу, видимо, удалось сохранить Санчо, избавиться от лишнего груза в лице Гетце. Наконец восстановился Ройс, постепенно в первую команду интегрируется Рейна и Мукоко, из Реала прибыл Рейнир. Сегодняшняя Боруссия находится во всеоружии. Готовы ли они к чемпионству? Вопрос открытый.

3. Продолжит ли свое развитие Лейпциг?

"Быки", которые явились на свет в 2009 году, продолжают от года в год повышать свою планку как на внутренней арене, так и, в особенности, на международной. В прошлом сезоне Лиги чемпионов Лейпциг дошел до полуфинала, а это главное подтверждение тому, что клуб и команда делают все правильно. Философия клуба направлена на развитие молодых игроков, и "быки" преуспевают в этом компоненте в том числе.

Другой вопрос, что дальше. Какой следующий шаг сделает команда Нагельсманна? Еще пару сезонов назад попасть в групповой этап Лиги чемпионов было невероятным достижением. Сейчас же для "быков" это задача-минимум, и Лейпциг серьезно рассчитывает на борьбу за чемпионство. Предпосылки были и в прошлом сезоне, но сам Нагельманн утверждал, что команда была не готова. Не стоит сомневаться, что в офисах клуба нацелены на серебряную салатницу.

4. Воскреснет ли Шальке?

За последнее десятилетие именно "кобальтовые" считались третьей силой в немецком футболе. Они регулярно играли в Лиге чемпионов, порой сражались за чемпионство. Но последние два сезона для Шальке — это темные времена. В позапрошлом сезоне "синие" так и вовсе были очень недалеки от зоны вылета, завершив турнир в 15-м месте.

Прошлым летом спасать команду прибыл Дэвид Вагнер. Шальке, под руководством нового наставника, очень ударно начал сезон. "Кобальтовые" укрепились на вершине турнирной таблицы, намекая на возвращение в зону Лиги чемпионов. До нового года все шло хорошо.

Что случилось потом — загадка. За календарный 2020 год команда добыла одну победу, скатилась после карантина с шестого на 12 место, а Вагнер так и не решил проблему с атакой — "синие" второй сезон кряду не могут забить более 40 голов на 34 матча. Будет любопытно понаблюдать, что ждет Шальке в этот раз.

5. Кто же вылетит по итогам сезона?

Претендентов — хоть отбавляй. В элиту поднялись Штутгарт и Арминия, и если "швабы" — команда опытная, но коллектив из Билефельда автоматически подпадает под статус главного претендента на вылет. Впрочем, подобное знамя нес в прошлом сезоне абсолютный дебютант Бундеслиги Унион, но "железные" очень достойно выступили в турнире.

А не постигнет ли и их синдром "второго сезона"? Ведь коллектив как был скромным по меркам элиты, так им и остается. Кельн, Майнц, Аугсбург — их позиции также вполне шаткие. Штутгарт, вероятно, также не будет за еврокубки бороться.

Отдельно интересует судьба Вердера. "Зеленым" предрекали борьбу за верхнюю половину турнирной таблицы, но бременцы сумели спастись от прямого вылета лишь в последнем туре. Команду весь сезон мучили травмы, и сумеет ли Вердер восстановить свои позиции в Бундеслиге — вопрос очень интересный.

Антон Рыбаков, Football.ua