Football.ua анонсирует старт чемпионата Германии.
Новый сезон немецкой Бундеслиги уже на старте. Уже с первого тура турнир дарит нам ряд ярких поединков. Тут вам и дерби Боруссий, о котором поговорим отдельно, и симпатичная вывеска Бавария — Шальке. Вновь украинских болельщиков будет интересовать Вольфсбург, будущий соперник Десны, который сразится в стартовом туре с Байером. Без сомнения, и другие матчи станут яркими.
Первый тур:
18 СЕНТЯБРЯ 2020
19 СЕНТЯБРЯ 2020
20 СЕНТЯБРЯ 2020
Бавария — Шальке
Пятница, 18 сентября, Альянс Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo
Мюнхенцы подходят к новому розыгрышу Бундеслиги в статусе сильнейшей команды в Европе. Бавария в прошедшем сезоне снесла всех на своем пути, оформив требл, и теперь "красные" примутся доказывать, что их успех не был случайным. Кроме того, первый тур преподнес команде Флика довольно удобного соперника — Шальке.
Если раньше матч с "синими" были жарким противостоянием, то последние два сезона дела у "кобальтовых" обстоят не очень. Другое дело, что Дэвид Вагнер мог в межсезонье провести работу над ошибками, и Шальке наконец сможет вновь о себе заявить в чемпионате.
Ориентировочный состав:
Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски
Шальке: Ферманн — Руди, Кабак, Стамбули, Очипка — Сердар, Бенталеб, Боздоган — Харит — Ут, Пасиенсия
Не сыграют: Коман, Ньязу — Маскарель, Настасич, Сане
прогноз 3:1
Айнтрахт — Арминия
Суббота, 19 сентября, Дойчебанк Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
"Орлы" проинспектируют новичка Бундеслиги Арминию. Команда из Билефельда победила во второй Бундеслиге, а в элите не появлялась долгих 11 лет, и чего ожидать от "черно-синих" — сказать сложно. Они могут повторить путь как Униона, который удачно выступил в прошлом сезоне, так и Падерборна, скоропостижно вылетевшего.
Айнтрахту предстоит решать свои проблемы. "Орлы" очень нестабильно провели прошлый розыгрыш, и теперь подопечным Хюттера предстоит восстановить свои позиции.
Ориентировочный состав:
Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — да Коста, Кор, Роде, Костич — Камада — Сильва, Дост
Билефельд: Ортега — Бруннер, Пипер, Нильссон, Лаурсен — Приетль — Суку, Консбрух, Хартель, Кордова — Клос
Не сыграют: Ндика — Мюллер
прогноз 2:0
Унион — Аугсбург
Суббота, 19 сентября, Ан дер Альтен Форстерай, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Берлинцы очень достойно провели свой дебютный сезон в Бундеслиге, а теперь Униону предстоит избежать синдрома "второго сезона". "Железные" зарекомендовали себя как крепкая команда, но, объективно, они остаются среди аутсайдеров турнира.
Аугсбург провел очередной стабильный сезон. "Фуггеры" звезд с неба не хватали, заняв привычное место в нижней половине турнирной таблицы. Вероятно, подобные результаты ждут их и в нынешнем розыгрыше.
Ориентировочные составы:
Унион: Люте — Фридрих, Кнохе, Шлоттербек — Триммель, Премель, Гентнер, Гиссельманн — Бюльтер — Ингварцен, Тойхерт
Аугсбург: Гикиевич — Фрамбергер, Гувелеу, Удуохай, Яго — Калиджури, Хедира, Грузо, Варгас — Финнбогасон, Нидерлехнер
Не сыграют: Эндо, Уджа
прогноз 0:2
Кельн — Хоффенхайм
Суббота, 19 сентября, РейнЭнеджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Обе команды также достойно провели прошлый сезон. И если Кельн после карантина сумел комфортно завершить розыгрыш подальше от зоны вылета, то Хоффенхайм сделал на финише настоящий рывок, заняв шестое место и пробившись напрямую в групповой этап Лиги Европы. Вероятно, цели у команд на сезон те же. "Козлы" намерены остаться в элите, а "деревенские" — вновь пробиться в Европу.
Ориентировочный состав:
Кельн: Хорн — Эхизибуэ, Борнау, Чихос, Хорн — Схири, Гектор — Дрекслер, Дуда, Тильман — Андерссон
Хоффенхайм: Бауманн — Бренет, Пош, Бичакчич, Сков — Грилич, Фогт, Гейгер — Баумгартнер — Бебу, Крамарич
Не сыграют: Якобс, Кайнц — Хюбнер, Стафилидис
прогноз 1:1
Вердер — Герта
Суббота, 19 сентября, Везерштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Очень важный сезон для обеих команд. Герта находится в процессе реформ и внедрения инвестиций, которые, конечно, несколько замедлились в связи с пандемией. Тем не менее, берлинцы нацелены постепенно набирать вес в Бундеслиге, начав навязывать борьбу за еврокубки.
Вердер пережил тяжелый прошлый сезон. Команда страдала от травм и находилась до финального тура в зоне вылета. Бременцы, вероятно, высоких целей ставить себе не будут, важно как можно стабильнее пройти всю дистанцию.
Ориентировочные составы:
Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Августинссон — Эггештайн, Эррас, Клаассен — Сарджент, Зельке, Чонг
Герта: Шволов — Зеефейк, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Тусар, Дарида — Лукебакио, Кунья, Миттельштедт — Пьонтек
Не сыграют: Мовальд, Рашица, Топрак — Аскасибар
прогноз 0:0
Штутгарт — Фрайбург
Суббота, 19 сентября, Мерседес-Бенц Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Штутгарт вернутся в Бундеслигу, и целью "швабов" будет остаться в элите и впредь. Состав у команды достаточно крепкий, да и опытных футболистов хватает. Фрайбург же, удививший многих в прошедшем сезоне, может несколько сдать позиции в сезоне нынешнем, ведь многие лидеры покинули команду.
Ориентировочный состав:
Штутгарт: Кобель — Стензель, Антон, Кемпф — Вамангитука, Эндо, Мангала, Соса — Дидави, Кастро — Калайджич
Фрайбург: Мюллер — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Саллай, Сантамария, Хефлер, Грифо — Петерсен, Хелер
Не сыграют: Гонсалес, Томми — Флеккен, Хаберер
прогноз 2:1
Боруссия Д — Боруссия М
Суббота, 19 сентября, Сигнал Идуна Парк, 19:30. Прямая трансляция на Megogo
Без сомнений, центральный матч всего тура. Между собой сразятся команды, которые в прошедшем розыгрыше заняли места в зоне Лиги чемпионов. Марко Розе сумел вывести "жеребцов" на новый уровень, а потому повторить прошедший успех станет задачей-минимум для команды. О чемпионских амбициях говорить пока не станет.
А вот "шмели" очевидно настроены завоевать серебряную салатницу. И команде Фавра будет крайне важно сокрушить вероятного конкурента уже в стартовом туре, тем более статус дерби добавляет лишь огня поединку.
Ориентировочные составы:
Дортмунд: Бюрки — Джан, Хуммельс, Аканджи — Менье, Беллингхэм, Витцель, Азар — Санчо, Рейна — Холанд
Гладбах: Зоммер — Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Вольф, Штиндль, Хофманн — Тюрам
Не сыграют: Загаду, Шмельцер — Эмболо, Лазаро, Закария
прогноз 4:1
Лейпциг — Майнц
Воскресенье, 20 сентября, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Лейпциг начинает свой путь в новом сезоне игрой против Майнца, которого в прошлом розыгрыше "быки" разбили дома со счетом 8:0. Конечно, хозяева будут фаворитами и в этой встрече. Задачи у Лейпцига также самые высокие. Команда навела шума в Лиге чемпионов, стабильно выступает в Бундеслиге и теперь, вероятно, замахнется на победу в турнире.
Ориентировочные составы:
Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Сабитцер, Кампль, Анхелиньо — Ольмо, Хван — Поульсен
Майнц: Центнер — Баку, Сент-Джаст, Ниакате, Бросинси — Баррейро, Латца — Буркардт, Боэтиус, Куайсон — Матета
Не сыграют: Лаймер, Конате, Хартманн — Белл, Кунде, Фернандес
прогноз 4:0
Вольфсбург — Байер
Воскресенье, 20 сентября, Фольксваген Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo
Особое внимание к этому поединку. "Волки", накануне игры против Десны, сразятся против серьезного соперника — Байера. Леверкузенцы утратили своего главного лидера в лице Кая Хаверца, а потому наблюдать за дальнейшим развитием команды будет интересным.
Вольфсбург, целом, не потерпел особых изменений в составе. Надеемся, что "волки" оставят все силы в игре с Байером перед матчем с Десной.
Ориентировочные составы:
Вольфсбург: Кастельс — Отавио, Гилавоги, Лакруа, Брекало — Шлагер, Арнольд, Мехмеди — Штеффен, Вегхорст, Клаус
Байер: Градецки — Синкгравен, Тапсоба, Бендер, Бендер — Амири, Демирбай, Арангуис, Вирц, Бельараби — Аларио
прогноз 2:1