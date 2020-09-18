Германия

Football.ua анонсирует старт чемпионата Германии.

Новый сезон немецкой Бундеслиги уже на старте. Уже с первого тура турнир дарит нам ряд ярких поединков. Тут вам и дерби Боруссий, о котором поговорим отдельно, и симпатичная вывеска Бавария — Шальке. Вновь украинских болельщиков будет интересовать Вольфсбург, будущий соперник Десны, который сразится в стартовом туре с Байером. Без сомнения, и другие матчи станут яркими.

Первый тур:

Бавария — Шальке

Пятница, 18 сентября, Альянс Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Мюнхенцы подходят к новому розыгрышу Бундеслиги в статусе сильнейшей команды в Европе. Бавария в прошедшем сезоне снесла всех на своем пути, оформив требл, и теперь "красные" примутся доказывать, что их успех не был случайным. Кроме того, первый тур преподнес команде Флика довольно удобного соперника — Шальке.

Если раньше матч с "синими" были жарким противостоянием, то последние два сезона дела у "кобальтовых" обстоят не очень. Другое дело, что Дэвид Вагнер мог в межсезонье провести работу над ошибками, и Шальке наконец сможет вновь о себе заявить в чемпионате.

Ориентировочный состав:

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски

Шальке: Ферманн — Руди, Кабак, Стамбули, Очипка — Сердар, Бенталеб, Боздоган — Харит — Ут, Пасиенсия

Не сыграют: Коман, Ньязу — Маскарель, Настасич, Сане

прогноз 3:1

Айнтрахт — Арминия

Суббота, 19 сентября, Дойчебанк Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

"Орлы" проинспектируют новичка Бундеслиги Арминию. Команда из Билефельда победила во второй Бундеслиге, а в элите не появлялась долгих 11 лет, и чего ожидать от "черно-синих" — сказать сложно. Они могут повторить путь как Униона, который удачно выступил в прошлом сезоне, так и Падерборна, скоропостижно вылетевшего.

Айнтрахту предстоит решать свои проблемы. "Орлы" очень нестабильно провели прошлый розыгрыш, и теперь подопечным Хюттера предстоит восстановить свои позиции.

Ориентировочный состав:

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — да Коста, Кор, Роде, Костич — Камада — Сильва, Дост

Билефельд: Ортега — Бруннер, Пипер, Нильссон, Лаурсен — Приетль — Суку, Консбрух, Хартель, Кордова — Клос

Не сыграют: Ндика — Мюллер

прогноз 2:0

Унион — Аугсбург

Суббота, 19 сентября, Ан дер Альтен Форстерай, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Берлинцы очень достойно провели свой дебютный сезон в Бундеслиге, а теперь Униону предстоит избежать синдрома "второго сезона". "Железные" зарекомендовали себя как крепкая команда, но, объективно, они остаются среди аутсайдеров турнира.

Аугсбург провел очередной стабильный сезон. "Фуггеры" звезд с неба не хватали, заняв привычное место в нижней половине турнирной таблицы. Вероятно, подобные результаты ждут их и в нынешнем розыгрыше.

Ориентировочные составы:

Унион: Люте — Фридрих, Кнохе, Шлоттербек — Триммель, Премель, Гентнер, Гиссельманн — Бюльтер — Ингварцен, Тойхерт

Аугсбург: Гикиевич — Фрамбергер, Гувелеу, Удуохай, Яго — Калиджури, Хедира, Грузо, Варгас — Финнбогасон, Нидерлехнер

Не сыграют: Эндо, Уджа

прогноз 0:2

Кельн — Хоффенхайм

Суббота, 19 сентября, РейнЭнеджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Обе команды также достойно провели прошлый сезон. И если Кельн после карантина сумел комфортно завершить розыгрыш подальше от зоны вылета, то Хоффенхайм сделал на финише настоящий рывок, заняв шестое место и пробившись напрямую в групповой этап Лиги Европы. Вероятно, цели у команд на сезон те же. "Козлы" намерены остаться в элите, а "деревенские" — вновь пробиться в Европу.

Ориентировочный состав:

Кельн: Хорн — Эхизибуэ, Борнау, Чихос, Хорн — Схири, Гектор — Дрекслер, Дуда, Тильман — Андерссон

Хоффенхайм: Бауманн — Бренет, Пош, Бичакчич, Сков — Грилич, Фогт, Гейгер — Баумгартнер — Бебу, Крамарич

Не сыграют: Якобс, Кайнц — Хюбнер, Стафилидис

прогноз 1:1

Вердер — Герта

Суббота, 19 сентября, Везерштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Очень важный сезон для обеих команд. Герта находится в процессе реформ и внедрения инвестиций, которые, конечно, несколько замедлились в связи с пандемией. Тем не менее, берлинцы нацелены постепенно набирать вес в Бундеслиге, начав навязывать борьбу за еврокубки.

Вердер пережил тяжелый прошлый сезон. Команда страдала от травм и находилась до финального тура в зоне вылета. Бременцы, вероятно, высоких целей ставить себе не будут, важно как можно стабильнее пройти всю дистанцию.

Ориентировочные составы:

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Августинссон — Эггештайн, Эррас, Клаассен — Сарджент, Зельке, Чонг

Герта: Шволов — Зеефейк, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Тусар, Дарида — Лукебакио, Кунья, Миттельштедт — Пьонтек

Не сыграют: Мовальд, Рашица, Топрак — Аскасибар

прогноз 0:0

Штутгарт — Фрайбург

Суббота, 19 сентября, Мерседес-Бенц Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Штутгарт вернутся в Бундеслигу, и целью "швабов" будет остаться в элите и впредь. Состав у команды достаточно крепкий, да и опытных футболистов хватает. Фрайбург же, удививший многих в прошедшем сезоне, может несколько сдать позиции в сезоне нынешнем, ведь многие лидеры покинули команду.

Ориентировочный состав:

Штутгарт: Кобель — Стензель, Антон, Кемпф — Вамангитука, Эндо, Мангала, Соса — Дидави, Кастро — Калайджич

Фрайбург: Мюллер — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Саллай, Сантамария, Хефлер, Грифо — Петерсен, Хелер

Не сыграют: Гонсалес, Томми — Флеккен, Хаберер

прогноз 2:1

Боруссия Д — Боруссия М

Суббота, 19 сентября, Сигнал Идуна Парк, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Без сомнений, центральный матч всего тура. Между собой сразятся команды, которые в прошедшем розыгрыше заняли места в зоне Лиги чемпионов. Марко Розе сумел вывести "жеребцов" на новый уровень, а потому повторить прошедший успех станет задачей-минимум для команды. О чемпионских амбициях говорить пока не станет.

А вот "шмели" очевидно настроены завоевать серебряную салатницу. И команде Фавра будет крайне важно сокрушить вероятного конкурента уже в стартовом туре, тем более статус дерби добавляет лишь огня поединку.

Ориентировочные составы:

Дортмунд: Бюрки — Джан, Хуммельс, Аканджи — Менье, Беллингхэм, Витцель, Азар — Санчо, Рейна — Холанд

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Вольф, Штиндль, Хофманн — Тюрам

Не сыграют: Загаду, Шмельцер — Эмболо, Лазаро, Закария

прогноз 4:1

Лейпциг — Майнц

Воскресенье, 20 сентября, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Лейпциг начинает свой путь в новом сезоне игрой против Майнца, которого в прошлом розыгрыше "быки" разбили дома со счетом 8:0. Конечно, хозяева будут фаворитами и в этой встрече. Задачи у Лейпцига также самые высокие. Команда навела шума в Лиге чемпионов, стабильно выступает в Бундеслиге и теперь, вероятно, замахнется на победу в турнире.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Сабитцер, Кампль, Анхелиньо — Ольмо, Хван — Поульсен

Майнц: Центнер — Баку, Сент-Джаст, Ниакате, Бросинси — Баррейро, Латца — Буркардт, Боэтиус, Куайсон — Матета

Не сыграют: Лаймер, Конате, Хартманн — Белл, Кунде, Фернандес

прогноз 4:0

Вольфсбург — Байер

Воскресенье, 20 сентября, Фольксваген Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Особое внимание к этому поединку. "Волки", накануне игры против Десны, сразятся против серьезного соперника — Байера. Леверкузенцы утратили своего главного лидера в лице Кая Хаверца, а потому наблюдать за дальнейшим развитием команды будет интересным.

Вольфсбург, целом, не потерпел особых изменений в составе. Надеемся, что "волки" оставят все силы в игре с Байером перед матчем с Десной.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Кастельс — Отавио, Гилавоги, Лакруа, Брекало — Шлагер, Арнольд, Мехмеди — Штеффен, Вегхорст, Клаус

Байер: Градецки — Синкгравен, Тапсоба, Бендер, Бендер — Амири, Демирбай, Арангуис, Вирц, Бельараби — Аларио