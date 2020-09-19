Германия

Теперь Йозуа будет выступать в футболке под номером 6.

Полузащитник Баварии Йозуа Киммих взял себе шестой номер, освободившийся после ухода Тиаго Алькантары в Ливерпуль, сообщил официальный Твиттер мюнхенцев.

Раньше воспитанник Баварии Йозуа Киммих выступал за клуб под 32-м номером.

В первом туре чемпионата Германии Киммих помог Баварии разгромить Шальке 8:0. Он оформил две результативных передачи – в эпизодах с первым и седьмым голом.

Также у Баварии сменились обладатели 7-го и 10-го номера. Лерой Сане взял себе десятку, под которой в прошлом сезоне играл Филиппе Коутиньо, а Серж Гнабри (ранее 22-й) будет новой семеркой клуба, которая оставалась свободной с момента ухода Франка Рибери в 2019.