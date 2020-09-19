Германия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры первого тура Бундеслиги.

Бавария в первом туре Бундеслиги не оставила камня на камне от Шальке – 8:0. Уже на 5-й минуте новый шестой номер мюнхенцев Йозуа Киммих помог Сержу Гнабри – и понеслось. Все закончилось на 82-й минуте голом Мусиала, который стал самым молодым автором гола в истории Баварии.

Бавария — Шальке 8:0

Голы: Гнабри, 5, 47, 59, Горецка, 19, Левандовски, 31, Мюллер, 70, Сане, 71, Мусиала, 82

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Боатенг (Ричардс, 72), Эрнандес — Киммих, Горецка (Толиссо, 51) — Сане (Кюизанс, 72), Мюллер (Зиркзее, 82), Гнабри (Мусиала, 72) — Левандовски

Шальке: Ферманн — Руди, Стамбули, Кабак, Ощипка — Сердар (Шепф, 30), Бенталеб — Матондо (Раман, 65), Ут, Арит (Беккер, 79) — Пасиенсия (Скрибски, 79)

Предупреждения: Киммих — Кабак, Стамбули