Германия

Англичанин побил рекорд Роке Санта Круса.

Бавария разгромила Шальке со счетом 8:0 в матче стартового тура в Бундеслиги-2020/21.

На 81-й минуте голом в составе Баварии отличился юный полузащитник Джамал Масиапа, который стал самым молодым автором гола в истории клуба. На тот моменту англичанину исполнилось 17 лет и 205 дней, и таким образом он побил рекорд Роке Санта Круса.

Мусиала присоединился к Баварии в 2019 году, покинув академию Челси. Полузащитник дебютировал в футболке "красных" в июньском матче с Фрайбургом, став самым молодым дебютантом клуба в Бундеслиге.