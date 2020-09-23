Германия

Клубы не очень строго соблюдали антикоронавирусные меры.

Контрольный комитет Немецкого футбольного союза пока что только предупредил Баварию, Шальке и Айнтрахт, сообщает kicker. В следующий раз клубы могут быть наказаны, если не будут соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавируса.

В матче Бавария – Шальке (8:0) члены делегаций обеих команд сидели на трибунах рядом или друг за другом, не соблюдая предписанный НФС "шашечный" порядок и дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, они не были в масках.

Айнтрахт получил предупреждение за то, что двое футболистов привели на стадион детей. Антикоронавирусные правила запрещают приводить на стадион даже родственников.