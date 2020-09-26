Германия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Германии.

Байер сойдется в противостоянии с Лейпцигом в поединке второго тура немецкой Бундеслиги. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Юлиана Нагельсманна на успех более высокими.

Так, на потенциальную Лейпцига коэффициент составляет 2,28, а вероятность успеха Байера оценивается показателем 3,05. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,75.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Забьют голы в обоих таймах: обе команды". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 9,5.

Напомним, матч Байер — Лейпциг состоится в субботу, 26 сентября, в 16:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.