Германия

Football.ua подводит итог второму туру Бундеслиги.

Хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих прогнозах на второй тур чемпионата Германии. Количество поединков, которые пошли "не по сценарию", когда фаворит одолевал бы своего оппонента, было запредельное. Даже если мы отведем взор от поражения Баварии. Разве Боруссия Д должна была столь безвольно проиграть Аугсбургу? Гладбах дома не обыграл Унион? Тур получился традиционно интересным и результативным, да и первая отставка уже последовала — у руководства Шальке наконец лопнуло терпение.

Второй тур:

Несокрушимая Бавария пала в битве с "деревенскими", Дортмунд решил стать Робином Гудом

Бавария проиграла свой первый поединок с декабря 2019 года во всех турнирах. Событие? Безсомненно. Когда-то это должно было произойти, и то, что "красные" проиграли именно Хоффенхайму — вполне поддается логике. Чтобы сразу пресечь разговоры, что Бавария "уже не та", необходимо прояснить несколько факторов. Первое, Флик усадил на скамейку некоторых лидеров, а именно Левандовски и Горецку. Вместо них вышли Зиркзее и Толиссо. Ставка на ротацию не сыграла, и уже на 57-й минуте вышеупомянутые игроки основы вышли на поле, но спасти ситуацию не смогли.

Второе, Бавария устала. От матча к матчу "красные" играют практически идентичным составом, и такой темп дал о себе знать еще в поединке за Суперкубок против Севильи, когда "нервионцы" в игровом компоненте ничем не уступали обладателю требла, проиграв лишь в компенсированное время. Третье, Хоффенхайм. Нельзя сказать, что если бы на месте "деревенских" была другая команда, то Бавария обязательно уступила бы таким же составом.

Хоффе, который в прошлом сезоне пережил период перестройки после ухода лидеров и Юлиана Нагелсманна, отлично финишировал в прошлом сезоне и уверенно начал нынешний, обыграв на выезде Кельн (3:2). Факт, что Баварии было сложно со стартовых минут, а обилия моментов, которое мы привыкли видеть от команды Флика, не последовало. Как результат, 2:1 после перерыва, а во втором тайме дубль Крамарича и вовсе добил "красных".

Дортмунд играл на день раньше. Может быть, зная, что Бавария проиграет, они куда бы ответственнее подошли к матчу против Аугсбурга. "Шмели" от сезона к сезону занимаются одним и тем же — команда способна, иногда довольно легко, обыграть условных Гладбах или Байер, но вот в матчах, где Боруссия очевидный фаворит, потерять очки. Все сводится к разговорам к тому, а готов ли Дортмунд бороться за чемпионство.

Играла ли команда Фавра хуже Аугсбурга? Нет, статистически, они имели весомое преимущество. Только дело в том, что и "фуггеры", помимо двух забитых голов, могли отличится еще несколько раз. При всем уважении к Аугсбургу, слишком позволительно команде, которая сражается за высшие места, позволять так играть коллективу, который в лучшем случае — крепкий середняк.

В первом тайме хозяева продемонстрировали мастерство хладнокровия. Пока гости наращивали преимущество, Аугсбург воспользовался одним единственным ударом за тайм, который закончился голом. Во второй половине, когда "шмели" начали вынужденно играть более открыто, "фуггеры" тут же этим воспользовались, забив второй гол. Итого, у Аугсбурга вторая победа кряду, а Боруссия отправилась домой зализывать раны.

Auf wiedersehen, Давид Вагнер. Гладбах рискует провалить старт сезона

Нет повести печальнее в немецком футболе, чем про Шальке. Провалив два сезона подряд, "синие" принялись продолжать свою негативную серию и в новом розыгрыше. В этот раз, без последствий не обошлось. Давид Вагнер, который принялся спасать "кобальтовых" в прошлом сезоне, был уволен после поражения от Вердера, которому нет оправданий.

Напомним несколько факторов, которые предшествовали увольнению специалиста. Да, первую половину прошлого сезона Шальке провел хорошо, но как только 2020 год наступил, "синие" окунулись в пучину кризиса. Последняя победа в чемпионате датирована в январе, а новый сезон "кобальтовые" начали так, что хуже не придумаешь, проиграв Баварии 8:0. Конечно, проиграть мюнхенцам не зазорно, но не с таким же счетом.

Матч в Вердером — апогей. Бременцы — это столь же проблемная команда, которая еле спаслась от вылета, а в первом туре дома крупно уступила Герте (1:4). Кого же обыгрывать, как не кризисный Вердер, да еще и в родных стенах. Но Шальке отыграл в матче с заведомым аутсайдером настолько плохо, что под занавес встречи счет был 0:3, и лишь гол престижа на 93 минуте немного подсластил поражение. Уволить Вагнера после такого — это вполне логичный ход.

Гладбах тоже не радует своих поклонников на старте. В прошлом сезоне "жеребцы" качественно прошли всю дистанцию, заняв место в зоне Лиги чемпионов, а в текущем розыгрыше после двух туров — всего два очка. Опять-таки, одно дело — проиграть Дортмунду на Сигнал Идуна Парк, ведь при всех положительных сторонах команды Розе, "шмели" на сегодняшний день на ступень выше, как минимум по составу. Как же тогда объяснить ничью с Унионом?

Берлинцы в первом туре проиграли дома Аугсбургу, но, видимо, сделали выводы после поражения, так как в игре против более именитого оппонента мало в чем уступали. Откровенно, Унион заслужил ничью за счет своей самоотдачи. Гладбах давил — Унион старался отвечать. Гладбах забил на 56-й минуте — берлинцы сначала отодвинули игру от своих ворот, а затем сравняли на 80-й минуте. Закономерный результат, который создал лишь проблемы в перспективе для Боруссии.

Обновленные Байер и Лейпциг разошлись миром, Вольфсбург выстоял против Фрайбурга

Судя по вывеске, на БайАрене должен был состоятся матч тура, но судя по событиям, игра не получилась столь захватывающей, насколько ожидалось. Байер учится играть без Хаверца. На его место пришел Партик Шик, но будет ли он столь же результативен, как молодой хавбек. По крайней мере, в стартовых турах результативными действиями он не отличался. Лейпциг, к слову, также переживает смену лидера, ведь команду наконец покинул Тимо Вернер. К слову, как и Хаверц, Вернер теперь защищает цвета Челси.

К слову, поединок начался очень задорно — уже на 14-й минуте "быки" открыли счет усилиями Форсберга, но уже на 20-й леверкузенцы сравняли. Вполне можно было ожидать ливень из голов, но команды, напугав друг друга, остудили свой пыл. Отметим, что Байер был несколько активнее по ходу встречи, но нельзя сказать, что одна из команд наиграла на победу. Как результат, ничья, которая не пошла на пользу никому.

Вольфсбург, накануне матча против Фрайбурга, провел довольно энергозатратный матч против Десны. Да, "волки" сумели обыграть украинский коллектив, но команда Гласнера откровенно проседала. Доказательства тому, два совершенно разных тайма. Фрайбург открыл счет уже на 11-й минуте, да и последующие полчаса у "грифов" был не один шанс удвоить преимущество, но все же Вольфсбург несколько выровнял игру, забив свой гол.

Во втором тайме Фрайбург начал откровенно давить "волков". У хозяев моментов было в достатке, а гости за вторую половину нанесли лишь один удар в створ ворот. Но Фрайбургу где-то не хватило индивидуального мастерства, и дожать Вольфсбург не получалось. Ближе к концу встречи команды смирились с итоговым результатом, доведя матч до ничьи.

Одной строкой:

Майнц потерпел тяжелое поражение от Штутгарта. "Швабы", хоть и пропустили первыми, сумели вернуться в игру, забив четыре гола.

Герта, разгромив в первом туре Вердер, допустила обидную осечку в домашней игре против Айнтрахта. "Орлы" довольно легко обыграли берлинцев со счетом 3:1.

Арминия отпраздновала победу в игре против Кельна, забив единственный гол в поединке на 78-й минуте.

Таблица: