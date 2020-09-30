Германия

Football.ua анонсирует поединок за Суперкубок Германии.

Сегодня, 30-го сентября, на Альянс Арене состоится битва за Суперкубок Германии, в которой Бавария сразится с Боруссией Д

Бавария — Боруссия Д

Среда, 30 сентября, Альянс Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Грядущее противостояние в рамках Суперкубка между баварцами и "шмелями" станет уже шестым за последние восемь лет. Команды оспаривали этот трофей между собой и в прошлом году, и тогда победителем матча, который состоялся на Сигнал Идуна Парк, вышла Боруссия (2:0). И если в прошедшем поединке на стороне "шмелей" были десятки тысяч болельщиков на трибунах, то для "красных" подобных дивидендов на Альянс Арене не будет по понятным причинам.

Удивительно, но к Суперкубку команды готовятся после синхронных поражений в чемпионате. Несокрушимая Бавария, которая не знала вкуса неудач с декабря 2019 года и собравшая все возможные трофеи в прошлом сезоне, наконец допустила осечку, крупно проиграв на выезде Хоффенхайму (1:4). Повлияет ли эта неудача на настроение команды накануне матча за трофей? Сказать сложно. Немецкие СМИ и вовсе утверждали, что оба тренерских штаба не станут выставлять основной состав на матч, желая поберечь силы на Бундеслигу и грядущие поединки в Лиге чемпионов.

Боруссия столь же неожиданно уступила в рамках чемпионата Аугсбургу. Причем, если Бавария в игре против "деревенских" прибегла к ротации некоторых лидеров (Левандовски и Горетцки), то "шмели" играли против "фуггеров" основным составом, а потому можно сделать вывод, что проблема Боруссии с растратой очков против аутсайдеров никуда не делать. Суперкубок — история другая, да и дерби против Баварии выведет противостояние на иной уровень.

Кто же фаворит встречи? Справедливо сказать, что шансы 50 на 50. Вероятно, "красные" будут иметь статистическое преимущество, но все предыдущие матчи за Суперкубок показали, что в борьбе за этот трофей результаты могут быть неожиданные. Кроме того, мотивации командам будет хватать в достатке. Ханси Флик стремится стать тренером, собравшим все трофеи за календарный год, да и Боруссии очень важно пополнить трофейную коллекцию очередным Суперкубком.

Кадрово, команды испытывают некоторые проблемы. Их строя Баварии из-за травмы колена выбыл Лерой Сане, а "шмелям" не поможет Роман Бюрки и Джейдон Санчо — оба слегли с респираторными заболеваниями.