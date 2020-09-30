Германия

Стали известны стартовые составы команд для финального поединка Суперкубка Германии, в котором сыграют мюнхенская Бавария и дортмундская Боруссия Д.

Суперкубок Германии-2020 ознаменуется противостоянием мюнхенской Баварии и дортмундской Боруссии на поле действующего чемпиона и обладателя национального Кубка.

Леон Горецка не сможет помочь своей команде из-за проблем со спиной. По причине повреждений Бавария не может рассчитывать также и на Сане, Ньянзу и Куизансе. Это повлияло на стартовый состав Баварии следующим образом: Альфонсо Дэвис сыграет на фланге полузащиты, а Хави Мартинес составит пару в центре обороны вместе с Зюле. За опорную зону будут отвечать Киммих и Толиссо.

В тоже время, "шмели" выставили смешанный состав для себя образца старта сезона. Дауд и Дилейни сыграют в центре полузащиты, Ройс и Брандт расположатся под нападающим Холандом, а Пасслак займет левый фланг полузащиты.

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Мартинес, Эрнандес — Киммих, Толиссо — Коман, Мюллер, Дэвис — Левандовски.

Запасные: Нюбель, Гнабри, Зиркзее, Боатенг, Алаба, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала.



Боруссия Д: Хитц — Джан, Хуммельс, Аканжи — Менье, Дауд, Дилейни, Пасслак — Ройс, Брандт — Холанд.

Запасные: Дрляча, Геррейру, Шульц, Рейнир, Беллингэм, Пищек, М. Вольф, Витсель, Рейна.



Матч Бавария — Боруссия Д начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.