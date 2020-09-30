Германия
30 сентября 2020, 23:22
Бавария — обладатель Суперкубка Германии-2020!
В решающем поединке коллектив Ханса-Дитера Флика обменялся двумя забитыми мячами с дортмундской Боруссией, после чего изобретательный удар Йосуа Киммиха решил судьбу поединка (3:2).
Бавария — Боруссия Д, Getty Images
30 сентября 2020, 23:22
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Бавария — Боруссия Д 3:2
Голы: Толиссо, 17, Мюллер, 32, Киммих, 82 — Брандт, 39, Холанд, 55
Бавария: Нойер — Павар (Ричардс, 76), Зюле, Эрнандес, Дэвис — Толиссо, Киммих, Мартинес (Мусиала, 84) — Коман (Гнабри, 53), Левандовски (Зиркзее, 83), Мюллер.
Боруссия Д: Хитц — Джан, Хуммельс (Пищек, 76), Аканжи — Менье (Шульц, 67), Дауд, Дилейни, Пасслак — Ройс (Рейна, 72), Брандт (Беллингэм, 72) — Холанд (Рейнир, 67).
Предупреждение: Эрнандес.