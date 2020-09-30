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Бавария — Боруссия Д 3:2
Голы: Толиссо, 17, Мюллер, 32, Киммих, 82 — Брандт, 39, Холанд, 55

Бавария: Нойер — Павар (Ричардс, 76), Зюле, Эрнандес, Дэвис — Толиссо, Киммих, Мартинес (Мусиала, 84) — Коман (Гнабри, 53), Левандовски (Зиркзее, 83), Мюллер.

Боруссия Д: Хитц — Джан, Хуммельс (Пищек, 76), Аканжи — Менье (Шульц, 67), Дауд, Дилейни, Пасслак — Ройс (Рейна, 72), Брандт (Беллингэм, 72) — Холанд (Рейнир, 67).

Предупреждение: Эрнандес.