"Орлы" усилятся немецким хавбеком.
Амин Юнес, Getty Images
03 октября 2020, 15:03
Полузащитник Наполи Амин Юнес в ближайшее время станет игроком Айнтрахта, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Орлы" договорились о двухлетней аренде немецкого вингера с опцией выкупа. В ближайшее время 27-летний игрок прибудет в расположение франкфуртского клуба для прохождения медосмотра и подписания соглашения.
Юнес присоединился к Наполи летом 2018-го на правах свободного агента из Аякса. В футболке "адзурри" полузащитник провел 27 поединков, отличившись четырьмя голами.
Ранее сообщалось, что Айнтрахт объявил о подписании полузащитника Айдина Хрустича.