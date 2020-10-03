Германия

"Орлы" усилятся немецким хавбеком.

Полузащитник Наполи Амин Юнес в ближайшее время станет игроком Айнтрахта, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Орлы" договорились о двухлетней аренде немецкого вингера с опцией выкупа. В ближайшее время 27-летний игрок прибудет в расположение франкфуртского клуба для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

Юнес присоединился к Наполи летом 2018-го на правах свободного агента из Аякса. В футболке "адзурри" полузащитник провел 27 поединков, отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Айнтрахт объявил о подписании полузащитника Айдина Хрустича.