Германия

Football.ua рассказывает про прошедший тур чемпионата Германии.

Немецкие коллективы продолжают свою раскачку на старте чемпионата, и команды не изменили своим традициям, в который раз наколотив внушительное количество голов. В туре хватало и разгромов, и поединков, в которых аутсайдер до последнего не хотел сдаваться. Без провального тренерского дебюта тоже не обошлось. Но обо всем по порядку.

Третий тур:

Бавария "отскочила" в битве против Герты, Дортмунд не заметил Фрайбург

Уже второй сезон кряду мюнхенцам не удается спокойно обыграть Герту в родных стенах. В прошлом сезоне берлинцы отобрали очки на Альянц Арене, и находились за несколько минут до того, чтобы сделать это вновь. Для нейтрального болельщика поединок стал настоящим праздником — 4:3, покер Левандовского, самоотдача Герты и интрига до самых последних минут. Другой вопрос, как там получилось, что Бавария заставила нервничать своих фанатов.

Первый тайм прошел по стандартному сценарию — "красные" доминировали, забили один гол и отправились на перерыв со спокойной душой. Старт второй половины, и Левандовски на 51-й делает дубль. Вероятно, 99% болельщиков тут же сняло вопрос о победителе противостояния. Но тут произошла две удивительные вещи. Первая — Герта включилась в игру. Вторая, самая главная и необычная, Бавария выключилась. Более чем на 20 минут второго тайма мюнхенцы потеряли контроль над игрой. Можно ли это списать на то, что футболисты посчитали, что дело сделано? Вероятно.

Герта же времени зря не теряла. На 59-й минуте отличился Кордоба, а на 71-й Кунья реализовал выход один на один. Естественно, у Баварии тут же появилось второе дыхание. Мюнхенцы начали давить на соперника, что принесло свои плоды — гол на 85-й минуте. Казалось бы, все. Но Бруно Лаббадия угадал с заменой, выпустив на 87-й минуте Нгамкама, который минуту спустя забил. И все-таки драматичная концовка осталась за Баварией. На 93-й минуте арбитр назначил пенальти, а Левандовски спокойно оформил покер. Победа, после которой Баварии есть над чем подумать.

Дортмундская Боруссия, создав себе проблемы в прошлом туре, проиграв Аугсбургу, провела работу над ошибкам, результатом чего стало избиение Фрайбурга — далеко не самого простого соперника. Кто знает, может фактор домашнего поля играет большую роль для Боруссии, ведь статистика красноречиво демонстрирует, что в родных стенах "шмели" очки теряют крайне редко.

Любопытно, что Фавр практически не поменял состав на Аугсбург, и в этот раз футболисты его не подвели, а главный бомбардир команды — Эрлинг Холанд — наконец занялся своим прямым делом, открыв счет на 31-й минуте. Судя по моментах, "шмели" могли спокойно уходить на перерыв при счете 3:0, но решили продолжить разбирать Фрайбург во второй половине. Старт второго тайма, и Джан удваивает преимущество.

В отличии от Баварии, Боруссия и не думала сбавлять обороты. На 66-й минуте Холанд делает дубль, но отдельно стоит отметить Джованни Рейну. Вингер за поединок сделал три результативные передачи. Очевидно, что в американце Боруссия уже видит потенциальную замену Санчо, который через сезон-другой покинет команду. Четвертый гол забил Пасслак — еще один игрок, которого Фавр подпустил к основе в этом сезоне.

Шальке продолжает свободное падение уже вместе с Баумом, Гладбах выходит победителем из дерби

Печальные "кобальтовые" после второго тура сменили тренера. Ситуация в команде ухудшается, последняя победа в чемпионате была еще в январе, Давид Вагнер ушел, а на его место пришел Мануэль Баум, позвав в свой тренерский штаб Налдо. И что? Конечно, Баум не волшебник, и ничего бы за один матч он не изменил. Да и не факт, что у 41-летнего специалиста получится. Но в игре с Лейпцигом Баум осознал, сколько же ему предстоит работы.

Конечно, Лейпциг уже можно расценивать в качестве гранда немецкого футбола, но это не дает право "синим" настолько безвольно им уступать. Более того, статистика матча говорит о том, что каких-либо шансов у Шальке не было — один удар в створ ворот за весь поединок. "Быки" же зря времени не теряли, и до конца первого тайма счет был 3:0. Вероятно, Лейпциг мог и дальше крушить Шальке, но во втором тайме хозяева сознательно сдали обороты.

Только на 80-й минуте "синие" решили больше усугубить свое положение, заработав пенальти в свои ворота. Матч завершился со счетом 4:0. Что в итоге? Шальке гордо находится на последнем месте с разницей 1:15 забитых и пропущенных. Света в конце туннеля пока нет.

Гладбах наконец, спустя два тура, отпраздновал первую победу в чемпионате. И не просто победу, а в рамках Рейнского дерби. Противостояние Кельна и Боруссии М очень интересны тем, что они бескомпромиссны — последняя ничья в этих матчах зафиксирована в 2010 году. Победитель определился и в этот раз, причем особых усилий "жеребцам" не понадобилось, что странно, учитывая, насколько непросто им было в прошлом туре против Униона.

Голы Плеа и Лайнера на 14-й и 16-й минутах соответственно выбили из колеи оппонента — за всю первую половину Кельн не нанес ни одного удара в створ. Во втором тайме "козлы" несколько отвоевали статистические позиции, но на финальный результат это не сильно повлияло — Штиндль забил третий мяч с пенальти на 56-й минуте. Все, что сумел Кельн — это гол престижа на 84-й минуте встречи.

Айнтрахт оформил камбек против сокрушителя Баварии, Штутгарт отобрал очки у Байера

Хоффенхайм приехал во Франкфурт в статусе команды, которая впервые за 10 месяцев сумела обыграть Баварию, еще и со счетом 4:1. Естественно, многие видели "деревенских" фаворитами в матче с Айнтрахтом. Но Бундеслигу потому и называют тяжелым для прогнозов чемпионатов, ибо здесь может быть любой сценарий. Более того, Хоффе забили первый гол — на 18-й минуте отметился Крамарич. Но Айнтрахт со старта сезона неплохо себя зарекомендовал.

Похоже, "орлы" сумели справится с кризисом прошедшего сезона, наладив более-менее стабильную игру. И если первый тайм был полностью за гостями, то Ади Хюттер сделал правильные коррективы в перерыве. Во второй половине Айнтрахт перехватил инициативу у соперника, сумев реализовать ее в результативное преимущество. На 54-й минуте Камада сравнивает счет, а на 71-й Дост выводит команду вперед. Отметим, что "орлы" и вовсе могли затем забить еще два или три гола. Мораль? Победить Баварию — это еще не значит, что удастся победить Айнтрахт.

Штутгарт относительно неплохо вкатился в Бундеслигу. После трех туром "швабы" добыли четыре очка — хороший старт для команды, которой все прогнозируют борьбу за выживание в чемпионате. Кроме того, Штутгарт сумел добыть одно очко в игре против серьезного оппонента — Байера. Другой вопрос, насколько леверкузенцы будут конкурентоспособны в текущем сезоне, учитывая уход некоторых лидеров. Пока что Байер имеет меньше очков, чем "швабы", сыграв уже три матча вничью.

В очном поединке вперед вышел именно Байер — дебютным голом отличился Патрик Шик. Большая заслуга Штутгарта была в том, что они, ощущая преимущество соперника на поле, не дали реализовать его в забитые голы, постепенно отодвигая игру от своих ворот. Во второй половине "швабы" так и вовсе ничем не уступали более именитому оппоненту, сравняв счет на 78-й минуте. Ничья, которая выглядит самым логичным результатом.

Одной строкой:

Вердер добыл вторую победу кряду. В этот раз бременцы сумели минимально обыграть новичка Бундеслиги Арминию.

Вольфсбург и Аугсбург разошлись миром. В ровной игре команды голов не забивали, завершив встречу со счетом 0:0.

Унион разгромил Майнц. У "карнавальников" старт сезона не складывается. Майнц в прошлом туре остался без тренера, а в этот раз проиграв крупно берлинцам (0:4).

Таблица: