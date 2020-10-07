Германия

Новички мюнхенцев приступили к тренировочному процессу в новой команде.

Полузащитник Марк Рока и правый защитник Буна Сарр начали адаптационный период к новому клубу после того, как в заключительные дни трансферного окна они присоединились к Баварии.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, новички приступили к тренировкам и провели под присмотром Ханси Флика и его тренерского штаба полуторачасовое занятие.

Отмечается, что футболисты выполнили ряд упражнений на координацию, пробежали несколько спринтов, поработали над техникой и реакцией, выполнили упражнения на пас и позиционную игру, а завершили тренировку жонглированием головой и интервальным бегом.

Напомним, что мюнхенская Бавария также объявила об аренде Дугласа Косты и подписании Эрика Максима Чупо-Мотинга в последний день трансферного окна.