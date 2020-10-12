Вольфганг Шпельтхан надеется, что его команда не проиграет Баварии столь крупно.
ВОльфганг Шпельтхан, aachener-nachrichten.de
12 октября 2020, 21:45
Представитель пятого дивизиона чемпионата Германии Дюрен сыграет против Баварии в 1/32 Кубка страны. Глава клуба Вольфганг Шпельтхан уже поделился ожиданиями от матча.
"Мы хотим быть лучше Шальке и Барселоны", — цитирует Шпельтхана Sky Germany.
Вольфганг, очевидно, апеллирует к тому, что Барселона проиграла мюнхенцам 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов, а Шальке в Бундеслиге и вовсе уступил 0:8.
Матч Дюрен – Бавария состоится 15 октября, начало игры – в 21:45 по киевскому времени.