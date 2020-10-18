Германия

Менеджер мюнхенцев прокомментировал успех команды.

Главный тренер Баварии Ханси Флик прокомментировал победу над Арминией (4:1) в 4-м туре Бундеслиги.

"Игра в первом тайме была близка к той, что мы себе представляем. Но у нас был отрезок около пяти минут, в который мы были слишком беспечны. Это мне не понравилось, мы сами усложнили себе жизнь. Для меня Томас Мюллер наряду с Робертом Левандовски был одним из лучших футболистов матча.

Конечно, мы можем лучше обороняться, но сейчас нам не хватает нескольких тренировок. Это будет вызов, но альтернативы нет и поэтому мы принимаем ситуацию такой, какая она есть", – приводит слова Флика официальный сайт клуба.