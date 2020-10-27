Германия

Главный тренер Баварии дал комментарий перед поединком.

Бавария во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет на выезде против Локомотива. Тренер мюнхенцев отдал должное сопернику и рассказал о кадровом состояние команды.

"Это одна из самых стабильных в плане формы команд российского чемпионата. Они пропустили меньше всего голов, а в атаке у них есть очень хорошие футболисты вроде Смолова и Эдера. Мы должны быть осторожны, играть с полной концентрацией — перед нами стоит не самая простая задача. Эта команда знает, как расставлять акценты в атаке.

Гнабри присоединился к команде, Сане уже играл на выходных. Таким образом у нас появилось больше вариантов в атаке", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

Матч Локомотив — Бавария начнется в 19:55 по киевскому времени во вторник, 27 октября.