Германия

Football.ua анонсирует центральный поединок седьмого тура Бундеслиги.

На Сигнал Идуна Парк состоится, пожалуй, главный поединок первой половины сезона в немецкой Бундеслиге, в котором дортмундская Боруссия сразится с Баварией.

Боруссия Д — Бавария

Суббота, 7 ноября, Сингал Идуна Парк, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

К очередному Дер Класикер команды подходят в оптимальной форме и в равных кондициях. Клубы делят между собой вершину турнирной таблицы, имея после шести туров 15 очков в активе. Очевидно, что команда, которая проиграет дерби, не только пропустит вперед конкурента, а и даст приблизиться ближайшим преследователям. Но, даже если не учитывать статус матча, звание фаворита нельзя отдать ни одной из команд, несмотря на то, что Бавария в последних подобных противостояниях выходила победителями.

Бавария, после поражения во втором туре против Хоффенхайма, вновь стала на привычные победные рельсы, сокрушая соперников одного за другим. С тех пор мюнхенцы победили в девяти поединках кряду во всех турнирах, а посреди недели съездили на выезд в Зальцбург в рамках Лиги чемпионов, не оставив ни единого шанса австрийцам (6:2). Вероятно, что кто и способен на сегодняшний день сделал подножку Баварии, так это только Дортмунд.

"Шмели", хоть и не могут похвастаться столь впечатляющей победной серией, все свои локальные турнирные задачи выполняют отлично. После поражения с Лиге чемпионов от Лацио последовали две победы кряду, а чемпионате, как и Бавария, Дортмунд проигрывал во втором туре и с тех пор очки не терял. Другие неудачи Боруссии пришлись уже на очное противостояние с "красными" в рамках Суперкубка Германии, в котором "шмели" уступили со счетом 2:3.

В целом, Бавария успешнее выступает в последних Дер Класикер. Помимо победы в Суперкубке, команда Флика в прошлом сезоне дважды обыграла Боруссию в Бундеслиге — 4:0 дома и 1:0 на выезде. Напомним, что выездная победа в личной встрече во многом предопределила будущего чемпиона, что говорит о важности грядущего поединка.

Опять-таки, Бавария — это всегда Бавария. Если мюнхенцы разгромят своего соперника, то удивляться не придется. Если Боруссия отберет очки или вовсе победит — аналогично. Гранды в форме, и готовы скинуть друг друга с вершины.