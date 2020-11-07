Германия

Вашему вниманию котировки букмекеров на центральный матч тура.

В центральном поединке седьмого тура немецкой Бундеслиги Боруссия Д на Сигнал Идуна Парк примет Баварию.

Ожидаемо, букмекеры преимущество в поединке отдают мюнхенской команде. Так, компания Parimatch предлагает на победу "красных" коэффициент 1,76.

Итоговая победа Дортмунда оценена в 4,20. Ничейный результат, в свою очередь, представлен коэффициентом 4,30.

Матч Боруссия Д — Бавария состоится 7-го ноября в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.